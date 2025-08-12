«Всегда говорю, что я — русский». Дартсмен Кольцов — об участии в международных турнирах

Многократный чемпион России и обладатель Кубка мира WDF по дартсу Борис Кольцов высказался об отстранении россиян от международных турниров.

– Даже после февраля 2022 года вы сыграли на нескольких международных турнирах. Получается, PDC не отстранила россиян?

— В начале всей ситуации они не понимали, что нужно делать, куда им нужно двигаться, кому запретить, кому разрешить. На этой волне недопонимания я ещё успел поездить до сентября. Из 30 профессиональных турниров я проехался по 10-12, точно не помню. Как раз-таки на одном из этих состязаний я впервые в истории российского дартса дошёл до финала турнира Player Championship. Там все 128 игроков были с профессиональными картами. Я дошёл до финала и проиграл двукратному чемпиону мира Эдриану Льюису. В борьбе, можно сказать (улыбается).

– То есть до сентября было недопонимание, а потом PDC уже ввела ограничения?

– Да. Потом они мне написали: «Ты можешь участвовать от другой страны, но от России даже с нейтральным флагом мы не дадим тебе участвовать». На что сразу же поступил отказ с моей стороны. Я люблю свою страну, я всегда везде пытаюсь продвигать себя как игрока из России. Мне без разницы, что по линии отца у меня греческое гражданство есть и греческие корни. Я всегда говорю, что я – русский. Я поддерживаю Россию и всегда играю с флагом и гимном. Стараюсь, чтобы на всех турнирах, куда бы я ни поехал, был российский флаг.

После отстранения в первый раз мы поехали в 2023 году в Гонконг. Первый же вопрос у меня был, когда нас туда позвали, как будет проходить церемония открытия и разрешат ли нам использовать флаг. Организаторы из ADA ответили: «В смысле? Всё как обычно. Флаг, гимн, вы выходите в своей форме». Я говорю: «Ну тогда мы приедем». Мы поехали с Алексеем Кадочниковым вдвоём и выиграли там медали. Мы уверенно показали себя, немного засветились (улыбается), — сказал Кольцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.