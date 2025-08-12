Скидки
Чемпион России Кольцов назвал пятёрку лучших дартсменов мира

Аудио-версия:
Комментарии

Многократный чемпион России и обладатель Кубка мира WDF по дартсу Борис Кольцов включил в тройку лучших дартсменов мира Люку Литтлера, Люка Хамфриса и Майкла ван Гервена.

– Кто в тройке лучших дартсменов мира, по вашему мнению?
– Они в рейтинге так и выстроились сейчас. Это Хамфрис, Литтлер и ван Гервен. Если расширить до пяти, то войдут Джош Рок, который добрался до полуфинала Матч-плея, и Гервин Прайс. Рок – очень классный парень. Не зря, как говорит Барри Хирн, мальчик может стать чемпионом мира в будущем. А Прайс – это человек, который эмоционально, наверное, любого может задавить. Он бывший регбист. Надо представителям нашей федерации на него посмотреть, как он реагирует на окружающих и что он делает. Интересно, сколько бы дисквалов они ему выписали (улыбается)? — сказал Кольцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

