«Увольтесь тогда все!» Лучший дартсмен России Кольцов — о работе федерации

Многократный чемпион России и обладатель Кубка мира WDF по дартсу Борис Кольцов высказался о работе Федерации дартса России (ФДР).

– Вы и до конфликта много критиковали действия ФДР, и в частности её президента Александра Белова. Полагаю, вы понимали, что в какой-то момент будет ответ. Ждали, что вас дисквалифицируют?

— Слушайте, я человек такой: никогда не буду придумывать и пытаться завуалировать что-то. Если кто-то что-то делает плохо, я напишу, что это плохо. И тут со мной даже не могут выйти на диалог и сказать: «Борис, давай встретимся, обсудим все твои недопонимания, твои, грубо говоря, высеры». Меня просто берут и дисквалифицируют. Вот как?

Если бы сейчас у меня была возможность исправить написанное, я бы выразился грубее. Люди, которые не желают нашему виду спорта и нашим игрокам развития и процветания, недостойны быть во главе чего-либо, федерации – уж точно.

Ещё один момент. Президент Федерации дартса России написал, что они не знали об этом турнире. И если бы мы к ним пришли, то они бы придумали что-то. У вас есть президиум, есть тренеры, и никто не знал, что есть турнир, на который мы можем поехать? Ну это же бред! Увольтесь тогда все! Если вы не умеете работать, вам не место в этой структуре.

Представьте себе, футболисты сборной России приходят к президенту Российского футбольного союза и говорят: «У нас через два месяца турнир будет. Если вы не знали, то отправьте нас туда». Это же абсурд! — сказал Кольцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.