«Я не борюсь за власть». Дартсмен Кольцов — о скандале с федерацией

«Я не борюсь за власть». Дартсмен Кольцов — о скандале с федерацией
Многократный чемпион России и обладатель Кубка мира WDF по дартсу Борис Кольцов высказался о скандале с вице‑президентом Федерации дартс России (ФДР) Наилем Аксяновым.

– Вы с Аксяновым, по сути, стали главными противниками текущего положения в нашем дартсе. Каких конкретно изменений вы ждёте, какое развитие событий вас бы устроило?
— Смотрите, самое главное, что нужно понять людям, – ни Кольцов, ни Аксянов не борются за место, за власть. Никто не борется за президентский трон, с которого никак не хочет уйти человек, говорящий, что дартс – это его, что деньги, которые приходят в дартс, это не деньги дартса. Мы не боремся за это место. Мы боремся за то, чтобы вид спорта стал узнаваемым в России.

Что для этого нужно? Нужно проводить крупные турниры, показывать их по телевизору. Нужно давать людям возможность выиграть нормальные призовые, а не 30-40 тысяч рублей, потому что человек шёл к этому всю свою жизнь и ставит на это иногда даже свою семью. Когда у меня умер отец, я сидел в самолёте и летел в Германию, чтобы в дартс играть за страну. У меня родился ребёнок, я через два дня улетел в Италию играть под российским флагом на Кубке Европы. И многие так делают, не я один.

Люди должны понять: мы хотим на пост руководителя нормального человека, здравомыслящего, который понимает, как должен развиваться спорт. Ну и мы это ему подскажем, если будет необходимость.

Мы с Наилем показали, как могут быть организованы турниры. А сейчас президент с командой делают иначе. Разница – колоссальная! Люди звонят мне и спрашивают, что за ерунду по телевизору сейчас показывают. На их турнирах нет шоу: спортсмены выходят из-за угла, просто пожимают друг другу руки и начинают играть, зрителей нет. Пусть посмотрят, как проходят турниры PDC в Германии и Англии. Не нужно придумывать велосипед!

И снова повторюсь: мы не боремся за власть, мы не боремся за любовь народа, потому что мы уже всё народу показали и доказали. Теперь народ должен задолбать президиум до такой степени, чтобы в федерации провели перевыборы или отчётную конференцию. Пусть президент реально отчитается, что он сделал с 2024 по 2025 год, — сказал Кольцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

