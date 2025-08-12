Мирон Лифинцев выступил против возрастных ограничений в плавании

Двукратный чемпион мира – 2025 19-летний российский пловец Мирон Лифинцев высказался по поводу возрастных ограничений на взрослых международных соревнованиях.

«Я вообще не понимаю, зачем это, если честно. Возрастного ограничения не должно быть. Если тебе хоть 10 лет и ты плывёшь быстро, почему тебя должны ограничивать?» – приводит слова Лифинцева ТАСС.

Согласно правилам Международной федерации плавания, минимальный возраст для участия в соревнованиях составляет 14 лет, но пловцы младшего возраста могут участвовать в соревнованиях, если они соответствуют определённым квалификационным требованиям.

12-летняя китаянка Юй Цзыди на ЧМ-2025 в Сингапуре дважды оставалась в шаге от медали в личных дисциплинах (четвёртое место на 200-метровках комплексом и баттерфляем) и стала обладательницей бронзовой награды в составе китайской команды в эстафете 4х200 м вольным стилем.