Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мирон Лифинцев выступил против возрастных ограничений в плавании

Мирон Лифинцев выступил против возрастных ограничений в плавании
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира – 2025 19-летний российский пловец Мирон Лифинцев высказался по поводу возрастных ограничений на взрослых международных соревнованиях.

«Я вообще не понимаю, зачем это, если честно. Возрастного ограничения не должно быть. Если тебе хоть 10 лет и ты плывёшь быстро, почему тебя должны ограничивать?» – приводит слова Лифинцева ТАСС.

Согласно правилам Международной федерации плавания, минимальный возраст для участия в соревнованиях составляет 14 лет, но пловцы младшего возраста могут участвовать в соревнованиях, если они соответствуют определённым квалификационным требованиям.

12-летняя китаянка Юй Цзыди на ЧМ-2025 в Сингапуре дважды оставалась в шаге от медали в личных дисциплинах (четвёртое место на 200-метровках комплексом и баттерфляем) и стала обладательницей бронзовой награды в составе китайской команды в эстафете 4х200 м вольным стилем.

Материалы по теме
В World Aquatics могут пересмотреть правила по допуску из-за 12-летней китаянки Юй Цзыди
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android