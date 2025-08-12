Арман Дюплантис в 13-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом у мужчин

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира швед Арман Дюплантис вновь, в 13-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом у мужчин.

Это произошло в Будапеште (Венгрия) на мемориале Иштвана Дюлаи. 25-летний Дюплантис преодолел планку на высоте 6,29 м со второй попытки.

Предыдущий рекорд (6,28 м) Дюплантис установил с первой попытки на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Хронология рекордов Армана Дюплантиса:

2020 год — 6,17 м, Турин (Италия);

2020 год — 6,18 м, Глазго (Шотландия);

2022 год — 6,19 м, Белград (Сербия);

2022 год — 6,20 м, Белград (Сербия);

2022 год — 6,21 м, Юджин (США);

2023 год — 6,22 м, Клермон-Ферран (Франция);

2023 год — 6,23 м, Юджин (США);

2024 год — 6,24 м, Сямынь (Китай);

2024 год — 6,25 м, Париж (Франция);

2024 год — 6,26 м, Хожув (Польша);

2025 год (февраль) — 6,27 м, Клермон-Ферран (Франция);

2025 год (июнь) – 6,28 м, Стокгольм (Швеция);

2025 год (август) – 6,29 м, Будапешт (Венгрия).

Отметим, что мировой рекорд по прыжкам с шестом в помещении тоже принадлежит Дюплантису. Он составляет 6,27 м. Также Арман присвоил себе и рекорд в истории Олимпиад (6,25).