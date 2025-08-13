В Москве пройдёт международный фестиваль Grand Skate Tour 2025

Всемирно известная серия скейтбордических мероприятий Grand Skate Tour (GST) пройдёт в Москве в парке «Ходынское поле» с 14 по 24 августа 2025 года. Более 5000 участников из более чем 60 стран мира соберутся вместе, чтобы показать всю многогранность скейтбординга и роллер-спорта.

«Grand Skate Tour возвращается в Москву в новом, расширенном формате — расширенном как с точки зрения программы, где, помимо скейтбординга, будет представлен лонгбординг, ролики и самокаты, но и с точки зрения географического охвата – наверное, ни одно другое спортивное событие в стране в этом году не соберёт такого количества стран. Мы уже перешагнули за отметку 60 стран-участниц. Особенно хочется отметить, что только в скейтбординге на сегодняшний день в России приезжают финалисты и призёры Олимпиады и чемпионатов мира, а также легенды скейтбординга прошлых лет. Хочется поблагодарить мэрию Москвы за многолетнюю поддержку нашего проекта и выразить уверенность в том, что в дальнейшем проект продолжит своё развитие и будет проходить не только в Москве, но и в других странах мира», — сказал президент Федерации скейтбординга России, посол World Skate, почётный председатель РФСО «Локомотив» Илья Вдовин.

В рамках фестиваля пройдут соревнования по роллер-спорту, лонгбордингу и на самокатах. Состоятся мастер-классы от спортсменов и тренеров, выставки, посвященные скейт-культуре, и лекции зарубежных гостей.

Своё участие в Grand Skate Tour 2025 уже подтвердили именитые спортсмены и знаменитые деятели индустрии: Матиас Дель Олио, Анджело Каро, Габи Мазетто, Дэнни Вэй, Даллас Оберхольцер, Джо Аткинсон, Джош Гловицки, Максим Боузид, Джастин Картер, Катя Войнова, Брено Брелвис. Среди деятелей культуры, планирующих посетить мероприятие, — пионер скейт-фотографии Мики Вучкович, документировавший скейтбординг в Москве ещё на закате СССР.