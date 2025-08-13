Кнороз — о Себастьяне Коу: он просто не любит россиян и ищет поводы нас не допускать

Российская легкоатлетка Полина Кнороз высказалась об отношении главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) британца Себастьяна Коу к российским спортсменам.

– Я более чем уверена, что лёгкая атлетика будет последней в очереди на возвращение. Конечно, это очень расстраивает, очень обидно. Потому что мы ничем не хуже. Но пока сидит Себастьян Коу, мы можем даже ни на что не рассчитывать.

– У него какие-то личные счёты с российскими легкоатлетами? Разговоры о том, что российский допинг пошёл с лёгкой атлетики, – это всего лишь отговорки?

– Я думаю, что да, красивая отмазка. Он просто не любит россиян – и только! И ищет поводы со всех сторон, чтобы нас не допускать. Допинг – один из таких, — сказала Кнороз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.