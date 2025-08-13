Кнороз: не рассматриваю иностранок как своих прямых соперниц

Российская легкоатлетка Полина Кнороз рассказала, следит ли она за своими соперницами на международных стартах.

– Вы следите международными стартами? Мария Кочанова отмечает, что смотрит как сторонний наблюдатель, а у вас как?

– Конечно я интересуюсь, потому что, в первую очередь, это тот же спорт, которым занимаюсь и я. Как не следить? Я смотрю из личного интереса. При этом, наверное, я уже не рассматриваю иностранок как своих прямых соперниц, потому что понимаю, что в ближайшем будущем вряд ли я с ними где-то пересекусь. Но мне действительно интересно за ними наблюдать, как они прыгают с технической точки зрения. Чему-то научиться.

– При этом виртуальное соперничество присутствует?

– Присутствует. Хоть меня с ними нет, есть топ-лист World Athletics, где моё имя тоже присутствует. Я за этим слежу, — сказала Кнороз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.