Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кнороз: если бы все прыгали как Исинбаева, то не было бы такого известного имени

Кнороз: если бы все прыгали как Исинбаева, то не было бы такого известного имени
Аудио-версия:
Комментарии

Российская легкоатлетка Полина Кнороз высказалась о спаде женских результатов в прыжках с шестом в сравнении с эпохой двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

– Если говорить про лучшие результаты этого сезона и нескольких предыдущих, заметен определённый спад результатов в женском шесте, в сравнении с той же эпохой Елены Исинбаевой. С чем это связано?
– Я бы не сказала, что есть какой-то спад у девушек. Конечно, вы нашли с кем сравнить, это всё равно, что весь мужской шест приравнивать к Арману Дюплантису. Он такой один, и Исинбаева такая была одна. Знаете, только единицы так прыгают. Нужно всё-таки относиться чуть попроще, если бы прыгали все так, как Елена Исинбаева, то и не было бы такого известного имени.

– Просто будто бы на пять метров сейчас никто даже не посматривает. Не видят смысла, нет возможности?
– Желание точно есть. Но если бы все прыгали «пятёрку», то «пятёрка» и не была бы таким крутым результатом. Мечтой. Хочу напомнить, что только четыре женщины за всю историю прыжков с шестом прыгнули на пять метров. Это особая история, — сказала Кнороз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Мы последние в очереди на возвращение». Интервью со звездой российской лёгкой атлетики
Эксклюзив
«Мы последние в очереди на возвращение». Интервью со звездой российской лёгкой атлетики
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android