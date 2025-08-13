Кнороз: если бы все прыгали как Исинбаева, то не было бы такого известного имени

Российская легкоатлетка Полина Кнороз высказалась о спаде женских результатов в прыжках с шестом в сравнении с эпохой двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

– Если говорить про лучшие результаты этого сезона и нескольких предыдущих, заметен определённый спад результатов в женском шесте, в сравнении с той же эпохой Елены Исинбаевой. С чем это связано?

– Я бы не сказала, что есть какой-то спад у девушек. Конечно, вы нашли с кем сравнить, это всё равно, что весь мужской шест приравнивать к Арману Дюплантису. Он такой один, и Исинбаева такая была одна. Знаете, только единицы так прыгают. Нужно всё-таки относиться чуть попроще, если бы прыгали все так, как Елена Исинбаева, то и не было бы такого известного имени.

– Просто будто бы на пять метров сейчас никто даже не посматривает. Не видят смысла, нет возможности?

– Желание точно есть. Но если бы все прыгали «пятёрку», то «пятёрка» и не была бы таким крутым результатом. Мечтой. Хочу напомнить, что только четыре женщины за всю историю прыжков с шестом прыгнули на пять метров. Это особая история, — сказала Кнороз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.