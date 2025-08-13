Полина Кнороз назвала позитивным вектор работы ВФЛА при Фрадкове

Российская легкоатлетка Полина Кнороз высказалась о работе Всероссийской федерации лёгкой атлетики при Петре Фрадкове.

– Мы сейчас активно развиваемся, продвигаем лёгкую атлетику. Как мне кажется, если судить по этому чемпионату России, мы движемся в нужном направлении. Приятно это видеть.

– Народ научился интересоваться и внутренними стартами?

– Да, вполне. Думаю, что пройдёт какое-то время и команда Петра Михайловича Фрадкова сделает всё на высшем уровне.

– Читал, что вам нравится тот подход, который выбрали в новом руководстве ВФЛА. Видите важные позитивные сдвиги?

– Не хочу говорить плохо про бывшее руководство, но после прихода в федерацию Петра Михайловича и его команды ситуация начала меняться в лучшую сторону, — сказала Кнороз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.