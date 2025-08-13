Кнороз: чувствую, что мне не хватает борьбы, волнения за первое место

Российская легкоатлетка Полина Кнороз высказалась о соперничестве на соревнованиях внутри страны, а также заявила, что ей не хватает борьбы за итоговый результат.

«У нас конкуренция есть, локальная, и даже не знаю, если честно, к радости или нет, но меня она не касается. И мне, конечно, тяжеловато прыгать одной на заключительных высотах, которые в каком-то смысле приравниваются к медалям чемпионата Европы или мира.

Чувствую, что мне не хватает борьбы, напряжения, волнения за итоговое место, ведь именно конкуренция рождает результат. Может быть, я бы сейчас и выше прыгала, но, когда ты остаёшься один в секторе, грубо говоря, внутренне ты ничего не хочешь делать, потому что ты уже победил. Куда стремиться дальше?» — сказала Кнороз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.