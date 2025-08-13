Скидки
Главная Другие Новости

Чемпионка России Кнороз назвала потенциально самую талантливую прыгунью с шестом в стране

Российская легкоатлетка Полина Кнороз назвала Алику Зайцеву потенциально самой талантливой прыгуньей с шестом в стране.

– Есть ли в России сейчас девушки с большим потенциалом? Кто сможет выдать результат в перспективе.
– Алика Зайцева может хорошо прыгать. Она тренируется у моего бывшего тренера, они всё очень грамотно строят. Я в неё верю.

– Складывается впечатление, что команда Фрадкова трезво смотрит на возможность вернуться на международную арену в ближайшей перспективе и делает ставку на молодёжь. Готовить сейчас тех, кто будет побеждать через 5-10 лет. Это верная стратегия?
– Это больно. Но хочется, чтобы молодые девушки и парни продолжали наше дело. У нас сильное поколение растёт, хорошая замена. Будущее у российской лёгкой атлетики есть. И всё-таки хочется верить, что и мы себя покажем, — сказала Кнороз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

