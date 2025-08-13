Скидки
«Дайте мне эту палку». Полина Кнороз рассказала, как пришла в прыжки с шестом

«Дайте мне эту палку». Полина Кнороз рассказала, как пришла в прыжки с шестом
Комментарии

Российская легкоатлетка Полина Кнороз рассказала, как начала заниматься прыжками с шестом.

«Мне просто очень нравилось, как прыгают шестовики. Я как только вживую увидела, так сразу захотела попробовать, подошла к тренеру, спросила: «Что это такое? Палка? Дайте мне». И как-то после этого стала приходить к нему после тренировок, баловаться понемногу, а потом и насовсем пришла.

К тому же это ещё и драйв, адреналин. Недаром говорится, что прыжок с шестом – это элита лёгкой атлетики, один из самых зрелищных и красивых видов», — сказала Кнороз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

