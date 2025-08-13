Скидки
Российские батутисты поедут на чемпионат мира в полном составе

Вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Николай Макаров заявил, что российские спортсмены полным составом поедут на чемпионат мира по прыжкам на батуте, который пройдёт с 6 по 9 ноября в испанской Памплоне.

«Перед нами стоит задача популяризации спорта, вернуться на международную арену и там выигрывать. Слава богу, нам начинают давать нейтральный статус, мы поедем на чемпионат мира полным составом, командами, чего раньше не было, были только индивидуальные прыжки. Надеемся, что нас ждут очень приятные старты и приятные моменты.

Мы делали всё, чтобы сохранить уровень, премировали спортсменов за достижение высоких результатов. Нам удалось сохранить стремление к победам. Мы дадим почувствовать ребятам на чемпионате мира дух международной арены, но и требовать результат с них тоже будем», — приводит слова Макарова ТАСС.

