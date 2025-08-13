Скидки
«Ей нравится слушать о моей работе». Трэвис Келси — об увлечении Тейлор Свифт футболом

Американский футболист, трёхкратный победитель Супербоула, игрок на позиции тайд-энд в команде «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси рассказал, насколько хорошо понимает американский футбол его девушка популярная американская певица Тэйлор Свифт.

«Сейчас она самая увлечённая болельщица. Она знает, как выглядят отчёты о травмах. Она понимает, что такое особые ситуации, third and short (одна из ситуаций в американском футболе, связанная с коротким расстоянием до зачётной зоны во время третьей попытки атакующей команды. – Прим. «Чемпионата») – всё это потому, что ей, естественно, нравится слушать о моей работе», – приводит слова Келси The Athletics.

Трэвис Келси и Тейлор Свифт встречаются с лета 2023 года. С тех пор певица часто посещает матчи «Канзас-Сити Чифс».

