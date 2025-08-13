Тренер Гана Максимова высказалась о новой системе судейства в синхронном плавании

Гана Максимова, тренер многократного чемпиона мира по синхронному плаванию Александра Мальцева, прокомментировала выступление на ЧМ-2025 по новой системе оценивания. Судьи присвоили её подопечному высшие оценки в двух личных видах и одной смешанной дисциплине.

— Сейчас, когда ваш подопечный одержал в Сингапуре уже вторую победу, можете сказать, что новая система правил и судейства — благо для вашего вида?

— В смысле художественности программ это однозначно не так, даже и обсуждать нечего. Но дело в том, что даже год назад я бы не смогла поставить такую программу, как сейчас, в рамках тех правил, которые были. Много писала об этом у себя в соцсетях, постоянно слышала от коллег, что все мои замечания — стрельба по воробьям, но, как выяснилось, те усилия не ушли впустую. За год в правилах появились изменения, которые позволили получить внутри программы больше свободы, найти компромиссный вариант, позволяющий сохранить сложность и красоту.

Сделать это, тренируясь дома, было непросто. Наши судьи так рьяно принялись следовать новым правилам, что мы, как говорится, боялись лишний раз вдохнуть-выдохнуть, не говоря уже о том, чтобы позволить себе какие-то «лишние» движения. А в апреле я стала смотреть видеозапись выступлений с Кубка мира и реально испытала шок. Потому что, вопреки всем разговорам о драконовских правилах, убивающих синхронное плавание как спорт, увидела у той же китаянки прекрасную постановку, где были и слитность, и хореография, и идея. Ощущение возникло такое, словно мы в своей замкнутой вселенной вообще занимаемся каким-то другим синхронным плаванием, — приводит слова Максимовой RT на русском.