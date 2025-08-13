Ричардсон принесла публичные извинения своему парню Коулману за нападение в аэропорту

Олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира американская легкоатлетка Ша’Карри Ричардсон в видео в социальных сетях извинилась перед своим возлюбленным, бегуном Кристианом Коулманом за нападение, совершённое на него в начале августа.

«Я люблю его, и мои личные извинения перед ним недостаточны. Они должны быть такими же громкими, как и мои поступки. Кристиан, я люблю тебя, и мне очень жаль», — приводит слова Ричардсон ESPN.

Ричардсон была арестована из-за инцидента в аэропорту Сиэтл-Такома (США). Сотрудник получил уведомление от руководителя службы безопасности о конфликте между Ричардсон и Коулманом. Полицейский просмотрел записи с камер и увидел, как бегунья схватила рюкзак своего парня и вырвала его, а затем не давала ему пройти мимо, загородив путь. Ричардсон прижала его к стене, а также бросила в Коулмана какой-то предмет, предположительно, наушники.