Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ричардсон принесла публичные извинения своему парню Коулману за нападение в аэропорту

Ричардсон принесла публичные извинения своему парню Коулману за нападение в аэропорту
Ша’Карри Ричардсон
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира американская легкоатлетка Ша’Карри Ричардсон в видео в социальных сетях извинилась перед своим возлюбленным, бегуном Кристианом Коулманом за нападение, совершённое на него в начале августа.

«Я люблю его, и мои личные извинения перед ним недостаточны. Они должны быть такими же громкими, как и мои поступки. Кристиан, я люблю тебя, и мне очень жаль», — приводит слова Ричардсон ESPN.

Ричардсон была арестована из-за инцидента в аэропорту Сиэтл-Такома (США). Сотрудник получил уведомление от руководителя службы безопасности о конфликте между Ричардсон и Коулманом. Полицейский просмотрел записи с камер и увидел, как бегунья схватила рюкзак своего парня и вырвала его, а затем не давала ему пройти мимо, загородив путь. Ричардсон прижала его к стене, а также бросила в Коулмана какой-то предмет, предположительно, наушники.

Материалы по теме
Олимпийскую чемпионку Ша’Карри Ричардсон арестовали за нападение на своего бойфренда
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android