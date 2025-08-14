Скидки
«Меня не поймали, меня выставили». Скандальный велогонщик Армстронг — о допинг-истории

«Меня не поймали, меня выставили». Скандальный велогонщик Армстронг — о допинг-истории
Легендарный американский велогонщик Лэнс Армстронг высказался об одном из самых громких допинг-скандалов, связанном с его именем. Он отметил, что история с его дисквалификацией имела судебно-медийный окрас. Американец добавил, что во время его выступлений в пелотоне многие употребляли допинг, но жертвой стал именно Армстронг.

«Меня не поймали, меня выставили. Это был скорее юридический процесс, чем победа антидопинговой системы. На трассе было 200 гонщиков, все пытались оказаться в одном и том же месте в одно и то же время. Это была не только физическая выносливость, но и стратегия, политика, меняющиеся союзы», — приводит слова Армстронга Mundo Deportivo.

Напомним, Лэнс Армстронг неоднократно выигрывал «Тур де Франс», но все титулы были отобраны у него из-за употребления допинга.

