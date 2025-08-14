В Москве состоятся международные соревнования по художественной гимнастике

С 20 по 22 августа 2025 года в Москве впервые состоятся международные соревнования по художественной гимнастике — Кубок сильнейших спортсменов. В течение трёх соревновательных дней гимнастки из России и Беларуси будут бороться за титулы сильнейших в индивидуальной программе и групповых упражнениях — как в командном, так и в личном зачёте. Встреча состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер.

В соревнованиях примут участие по 10 сильнейших сениорок (2009 г.р. и старше) и 10 юниорок (2010–2011 г.р.), а также по три группы сениорок и юниорок от каждой страны. Главный судья соревнований – Мария Лазук (Республика Беларусь). В первый день соревнований будет объявлен состав судейских бригад путем жеребьёвки, в который войдут судьи от России (17 судей) и Беларуси (7 судей). В течение первых двух дней Кубка — 20 и 21 августа — пройдут квалификационные соревнования в олимпийской дисциплине — многоборье. По итогам квалификации определятся первые победители олимпийской дисциплины, а также финалистки, которые получат шанс побороться за главные титулы Кубка. В этот день определятся победительницы Кубка — в личном и групповом многоборье.

В финальный день соревнований (22 августа) на помост выйдут по четыре сильнейшие гимнастки от каждой страны в каждом виде программы. В этот день определятся победительницы Кубка — в отдельных видах индивидуальной программы среди юниорок и сениорок, а также в отельных видах программы групповых упражнений. Также определится сильнейшая команда. В зачёт командного первенства войдут результаты пяти лучших юниорок и пяти лучших сениорок в индивидуальной программе, а также выступления одной группы юниорок и одной группы сениорок от каждой стороны.

Кубок сильнейших спортсменов – это международные соревнования по художественной гимнастике, которые впервые проходят в Москве в 2025 году.