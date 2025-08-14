Скидки
16 августа в Беговом центре «Лужников» пройдёт тренировка с участием Алексея Смертина

16 августа в Беговом центре «Лужников» пройдёт тренировка с участием Алексея Смертина
В субботу, 16 августа, бывший капитан сборной России по футболу, а ныне ультрамарафонец Алексей Смертин примет участие в благотворительном забеге Максима Полякова длиной в 1000 км. Мероприятие пройдёт в Москве, в Беговом центре стадиона «Лужники». Финиш ультрамарафона запланирован до 13:00 по московскому времени. Приезд Смертина ожидается тремя часами ранее.

Присоединиться к забегу могут все посетители Бегового центра при условии пройденной регистрации самостоятельной тренировки на стадионе. Записаться можно по ссылке.

Смертину 50 лет. За профессиональную карьеру он успел поиграть за московские «Локомотив» и «Динамо», английские «Челси» и «Фулхэм», а также ряд других клубов. Завершил выступления в качестве футболиста Смертин в 2008 году.

