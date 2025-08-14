Карпов верит, что встреча Путина с Трампом повлияет на положение российского спорта

Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) 12-й чемпион мира Анатолий Карпов высказался о скорой встрече президентов России и США на Аляске. Он отметил, что саммит Владимира Путина и Дональда Трампа может благоприятно сказаться на российском спорте.

— Есть ли надежда, что после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа произойдёт положительный сдвиг российского спорта на международную арену?

— Надежда есть на всё. Спорт должен выиграть от улучшения общей ситуации в мире. Мы очень рассчитываем на то, что эта встреча даст толчок для решения многих вопросов, — сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Президенты России и США проведут переговоры завтра, 15 августа.