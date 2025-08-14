Появились кадры конфликта легкоатлетов Ричардсон и Коулмана в аэропорту США

В сети Интернет появились фрагменты ссоры между олимпийской чемпионкой — 2024, чемпионкой мира американской легкоатлеткой Ша’Карри Ричардсон и её возлюбленным, бегуном Кристианом Коулманом. Согласно кадрам, которые были опубликованы на YouTube-канале KING 5 Seattle, Ричардсон несколько раз сильно толкнула Коулмана.

Также были опубликованы кадры общения спортсменки с правоохранительными органами в аэропорту Сиэтл-Такома (США).

Фото: YouTube-канал KING 5 Seattle

Ричардсон была арестована из-за инцидента в аэропорту Сиэтл-Такома (США). Сотрудник получил уведомление от руководителя службы безопасности о конфликте между Ричардсон и Коулманом. Полицейский просмотрел записи с камер и увидел, как бегунья схватила рюкзак своего парня и вырвала его, а затем не давала ему пройти мимо, загородив путь. Ричардсон прижала его к стене, а также бросила в Коулмана какой-то предмет, предположительно, наушники. Затем спортсменка принесла публичные извинения в социальных сетях.