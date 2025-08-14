Скончался сын олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Николая Балбошина

Не стало сына олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе Николая Балбошина. О потере в семье советского борца сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). Сына спортсмена также звали Николаем.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют Николаю Фёдоровичу. Глубоко скорбим вместе с вами», — говорится в тексте заявления на официальном сайте федерации.

Николай Балбошин-старший стал чемпионом Игр-1976 в Монреале (Канада) в весовой категории до 100 кг. На его счету также шесть золотых наград чемпионатов Европы.