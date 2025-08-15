Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В Кремле рассказали, могут ли Путин и Трамп обсудить возвращение российского спорта

В Кремле рассказали, могут ли Путин и Трамп обсудить возвращение российского спорта
Комментарии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное обсуждение президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом допуск российских спортсменов на международные соревнования в скором времени.

— На встрече Владимира Путина и Дональда Трампа могут ли быть затронуты вопросы возвращения российского спорта на международную арену?
— Вряд ли, — сказал Песков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, российские спортсмены, сборная России по различным командным видам спорта, а также российские спортивные клубы отстранены от международных турниров после февраля 2022 года из-за ситуации на Украине

Материалы по теме
Вячеслав Колосков: у Путина с Трампом есть темы для разговора важнее спорта

Зарубежные спортсмены с российским паспортом:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android