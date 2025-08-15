В Кремле рассказали, могут ли Путин и Трамп обсудить возвращение российского спорта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное обсуждение президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом допуск российских спортсменов на международные соревнования в скором времени.

— На встрече Владимира Путина и Дональда Трампа могут ли быть затронуты вопросы возвращения российского спорта на международную арену?

— Вряд ли, — сказал Песков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, российские спортсмены, сборная России по различным командным видам спорта, а также российские спортивные клубы отстранены от международных турниров после февраля 2022 года из-за ситуации на Украине

