РУСАДА готовится к инспекции Всемирного антидопингового агентства

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о предварительной договорённости со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по инспекции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в 2025 году.

«Мы изменяем законодательство, выходим из второго суда с WADA и ждем их в этом году с инспекцией нашей лаборатории и агентства, об этом уже есть предварительная договоренность. После этого они завершают свой аудит, и РУСАДА начинает полноценно работать как признанная организация. Вот наша стратегия», — сказал Дегтярев в эфире «Россия-24».

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил иск WADA и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Причиной стало непредставление достоверных данных Laboratory Information Management System (LIMS) и связанных с ними материалов московской лаборатории за 2012–2015 годы. Россия отвергла обвинения в манипуляциях. До декабря 2022 года отечественным спортсменам запрещалось выступать под флагом и гимном страны, однако даже после окончания санкций РУСАДА не выполнило все условия восстановления, включая интеграцию кодекса WADA в законодательство.

В сентябре 2023-го агентство вновь признали несоответствующим. РУСАДА оспорило это решение, но WADA подало апелляцию в CAS, где разбирательство продолжается.