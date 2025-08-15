Синхронист Мальцев заявил, что чемпионат мира не менее ценен, чем Олимпиада

Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев считает, что значение Олимпийских игр в общественном восприятии преувеличено.

«Чемпионат мира не менее ценен, чем Олимпийские игры. Если брать наш вид спорта, то на чемпионате мира мы видим большое количество дисциплин, мужчины есть и в соло, и в дуэтах. На Олимпиаде у нас только два комплекта медалей, конкуренция меньше, чем на чемпионате мира. В том же футболе чемпионаты Европы и мира ценятся выше, чем Олимпийские игры. У нас то же самое: выступать на чемпионате мира в какой-то степени даже девушкам сложнее, потому что выше конкуренция. На Олимпийских играх есть принцип отбора по континентам. Но в обществе сложилось восприятие Олимпиады как чего-то максимально высокого и ценного, хотя на самом деле для спортсмена чемпионат мира не менее ценен», — приводит слова Мальцева ТАСС.

Напомним, 30-летний российский спортсмен на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завоевал три золота и одно серебро.