18 августа многократная чемпионка России Седова проведёт открытую тренировку в «Лужниках»

В Беговом центре в «Лужниках» продолжаются встречи со звёздными гостями — 18 августа все желающие смогут присоединиться к открытой тренировке с четырёхкратной чемпионкой России по лёгкой атлетике Еленой Седовой.

В программе: разминка, совместная пробежка, силовые упражнения на укрепление мышц и улучшение выносливости, а также лёгкая заминка. Посещение тренировки бесплатное по предварительной регистрации.

Фото: Беговое сообщество

Беговой центр в «Лужниках» работает ежедневно с 7:00 до 22:00 в будние дни и с 7:00 до 13:00 по выходным. Центр предлагает беговые дорожки на стадионе, которые могут одновременно использовать до 200 человек, а также зону ОФП и растяжки, раздевалки и камеры хранения.

Беговой центр располагается по адресу: Москва, улица Лужники, 24с4В стадион Южного спортивного центра (вход – через павильон катка Южный полюс). График работы: в будние дни — с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00, в выходные — с 7:00 до 13:00.