Молдавский регбист Александру Колев стал новичком «Стрелы-Ак Барс»

Пресс-служба казанского клуба «Стрела-Ак Барс» сообщила о подписании 28-летнего хукера Александру Колева. Трансфер стал возможным благодаря правилу «медицинского джокера».

«После перехода в «Стрелу-Ак Барс» − только положительные эмоции. Это один из лидеров российского регби сейчас, и очень хочется проявить себя в клубе такого уровня. Команда приняла меня очень хорошо, тепло. Не терпится поскорее выйти на поле в матче за новую команду», — приводит слова Колева пресс-служба «Стрелы-Ак Барс».

Колев в профессиональной карьере выступал за «Политехник Яссы», «Штиинца», «Глория Бузэу», ЦСКА, «Химик», «Динамо» и «Красный Яр». Привлекался в состав «Российских Барбарианс», где работал под руководством главного тренера казанской команды ДжейПи Нила. Становился серебряным призёром чемпионата Румынии и бронзовым призёром Кубка Румынии.