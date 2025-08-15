Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Молдавский регбист Александру Колев стал новичком «Стрелы-Ак Барс»

Молдавский регбист Александру Колев стал новичком «Стрелы-Ак Барс»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба казанского клуба «Стрела-Ак Барс» сообщила о подписании 28-летнего хукера Александру Колева. Трансфер стал возможным благодаря правилу «медицинского джокера».

«После перехода в «Стрелу-Ак Барс» − только положительные эмоции. Это один из лидеров российского регби сейчас, и очень хочется проявить себя в клубе такого уровня. Команда приняла меня очень хорошо, тепло. Не терпится поскорее выйти на поле в матче за новую команду», — приводит слова Колева пресс-служба «Стрелы-Ак Барс».

Колев в профессиональной карьере выступал за «Политехник Яссы», «Штиинца», «Глория Бузэу», ЦСКА, «Химик», «Динамо» и «Красный Яр». Привлекался в состав «Российских Барбарианс», где работал под руководством главного тренера казанской команды ДжейПи Нила. Становился серебряным призёром чемпионата Румынии и бронзовым призёром Кубка Румынии.

Материалы по теме
«Очень хотим забрать все трофеи в этом году». Капитан «Стрелы» — о победе над «Енисеем»
Эксклюзив
«Очень хотим забрать все трофеи в этом году». Капитан «Стрелы» — о победе над «Енисеем»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android