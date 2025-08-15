Олимпийская чемпионка Чичерова: у легкоатлетов нет нормального стадиона в Москве

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова высказала мнение о состоянии легкоатлетической инфраструктуры в России, отметив, что в Москве до сих пор нет стадиона, способного принять крупные соревнования на высоком уровне.

– Вы часто говорите, что в стране не хватает инфраструктуры для лёгкой атлетики. Насколько проблема критична?

– Это очень серьёзная проблема, поэтому у нас и не так много площадок, которые могут принять тот же чемпионат России на достойном уровне. Подумайте, но ведь у нас нет нормального стадиона даже в Москве!

– Перед чемпионатом мира по футболу обновили «Лужники», но оставили нас без лучшей в России легкоатлетической чаши.

– Верно, провести сейчас турнир в Москве – непростая задача, у нас целые поколения спортсменов там не были, может, даже не знают, как она выглядит. Это проблема, до которой, надеюсь, доберутся. Как у нас может не быть арены для лёгкой атлетики в столице?! Остался только наш манеж ЦСКА, а открытых стадионов нет. Разве что стадион «Москвич» в Текстильщиках, но это не тот уровень. Ждём, когда на эту ситуацию обратят внимание.

Мы рады, что есть замечательная Казань, Чебоксары, Екатеринбург, но хотелось бы что-то увидеть и в Москве. А в Казани всегда всё на уровне, отмечу как спортсменка, которая сама выступала на всех этих стадионах, и с каждым из них у меня была какая-то своя история, – сказала Чичерова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.