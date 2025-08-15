Анна Чичерова: для меня все эти истории о недостатке мотивации неуместны

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова высказалась о поиске мотивации для российских легкоатлетов в условиях отсутствия международных соревнований.

– Когда я прыгала свои 2 м, то не думала ни о чемпионатах мира, ни о чём-то другом. Я просто боролась с высотой. Ты стремишься к результату, совершенству себя, к рубежу, который считается гроссмейстерским. А потом уже осознаёшь, что этот результат тебе даёт возможность выступать на мировых аренах и завоёвывать медали, подниматься на пьедестал. Поэтому для меня все эти истории якобы о недостатке мотивации неуместны.

В конце концов, Данил Лысенко находит для себя мотивацию прыгать на 2,35, хотя, конечно, думаю, что Данил мог бы быть и выше. В его случае конкуренция, которая бы его подстёгивала, сыграла бы только в плюс. Поэтому что я считаю, что Данил Лысенко потенциально готов стабильно прыгать 2,40 через старт, может, и выше. Он очень талантливый, ему дано летать на таких высотах. С 2,35 он до сих пор первый в мировом рейтинге, но время идёт – ничего не поделаешь.

– Высотникам в этом плане проще, чем, например, тем же барьеристам или любым бегунам, которым не может не мешать отсутствие спарринга.

– Высота сама по себе стимулирует – это факт. И ты видишь соперника в себе. Нам ещё в институте так говорили, что прыжок в высоту, прыжок с шестом, штанга – это те виды, где ты понимаешь, с чем ты борешься. Что преодолеваешь. И это само по себе психологически немножечко на тебя давит, – сказала Чичерова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.