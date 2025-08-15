Олимпийская чемпионка Чичерова высказалась о переговорах ВФЛА и World Athletics

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова высказалась о важности ведения переговоров между Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) и Международной федерацией лёгкой атлетики (World Athletics), отметив, что отсутствие россиян на международной арене можно использовать для популяризации лёгкой атлетики внутри страны.

«Замечательно, если есть понимание, установлен контакт, но я считаю, что нет худа без добра, и текущая ситуация может помочь нам навести порядок сначала у себя в стране.

Ясно, что отсутствие на международной арене – это глобальная проблема, о которой мы говорим уже много лет. Но мы повернулись лицом на свои площадки, и они стали гораздо более красивыми, интересными. И если мы работаем над этим продуктом и стараемся сделать сначала здесь хорошо, это неплохой сценарий, я его поддерживаю. Вне зависимости от того, выступаешь ты на мировом уровне или нет, если у тебя есть внутри хороший продукт, есть результаты, есть красивые соревнования, есть какая-то идея, то так или иначе для спортсменов вся эта драма будет переноситься куда проще, они всё равно будут показывать результат, как бы то ни было.

Нужно, чтобы происходила популяризация лёгкой атлетики. Наших лидеров нужно «выпускать в люди», чтобы их узнавали, ими интересовались, чтобы они общались с детьми, проводили мастер-классы, ходили на телевидение.

Поэтому в ВФЛА выбрали абсолютно правильное направление. Хотя я просто смотрю на это как человек, который очень долго был в спорте. В мою бытность ничего такого красивого и интересного не было. Проводили старты для своих, никто не заморачивался особо. Сейчас разница очевидна и приятна», – сказала Чичерова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.