Чичерова: в прыжках в высоту сейчас есть Магучих и её 2,10, а дальше — вообще пропасть

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова поделилась мнением о современном уровне конкуренции в соревнованиях в прыжках в высоту у женщин, отметив высокие результаты украинской легкоатлетки Ярославы Магучих.

«В моё время все как-то кучно прыгали за 2 м. А сейчас есть Ярослава Магучих и её 2,10 м, а дальше – вообще пропасть, уровень девочек – 2,00-2,02 м. В результате можно с высотой 1,97 м быть в призах на чемпионате мира или на Олимпиаде. Такая тенденция наблюдается, есть явный лидер, а за ним – уже резкий спад.

Тем не менее остаются сильные школы, Никола Олислагерс долго держится на уровне 2 м. Австралийки в принципе молодцы, хорошо выглядели и на чемпионате мира, и на некоторых других стартах. Остальные потихоньку подтягиваются, посмотрим, как Топич себя покажет, у неё на молодёжном чемпионате было 1,95 м, и я всё жду, когда она прыгнет за 2 м. Она уже давно в секторе, но всё ещё юная.

В сезоне лучший результат у Магучих, а наша Маша Кочанова по Европе занимает второе место с результатом в 2,00 м. У нас чемпионат Америки закончился с результатом 1,97 м, о чём говорить? Поэтому уровень пока такой, прыжки на 2 м есть, но не каждый день случаются», – сказала Чичерова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.