Анна Чичерова оценила позитивные изменения в работе ВФЛА при новом руководстве

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова оценила изменения, которые произошли во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) после смены руководства.

«Есть важные новшества, которых раньше никогда не было, с точки зрения перформанса соревнований, картинки, самого спортивного продукта. У нас теперь есть и «Неделя спорта», и «Королева спорта», шоу-забеги. Соревнования действительно стали красивее, это невозможно не отметить. Потому что праздник спорта – не только повод, это же и обстановка, это атмосфера, это всё, что окружает нас, все атрибуты должны присутствовать, и трансляция качественная на ТВ, и активность со зрителями, чтобы им тоже было интересно. Поскольку, когда ты приходишь на игровые виды, то ты видишь эту разницу. Такого раньше у нас не было, и это факт.

Сейчас мы видим важные изменения к лучшему, думаю, что дальше со временем всё будет интереснее и интереснее, в том числе в плане прямого задействования спортсменов: медиадни, автограф-сессии, мастер-классы. Это, конечно, всё очень радует. Это многие отмечают, и суммарно это всем в плюс, всё для результата. И мне кажется, что ребятам, которые выходят на дорожку в такой атмосфере, выступать гораздо комфортнее и интереснее, чем когда всё так уныло, серо и буднично. Главное, конечно, чтобы здесь какой-то баланс соблюдался: не только уходить в картинку, не забывать и про спорт», – сказала Чичерова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.