Олимпийская чемпионка Анна Чичерова оценила итоги ЧР-2025 по лёгкой атлетике в Казани

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова оценила результаты легкоатлетов, которые были показаны на чемпионате России – 2025 в Казани. Соревнования проходили с 7 по 10 августа.

– Прежде всего отмечу, что пришло много зрителей. Сработали те нововведения, которые появились для привлечения внимания болельщиков. Медиаэстафета, забеги роботов, красивая церемония открытия. Это всё даёт надежду на то, что и дальше зритель будет появляться на наших соревнованиях всё чаще и чаще.

Говоря об уровне проведения соревнований, всё, как всегда, по высшему разряду. Казань и по факту, и по делу называют спортивной столицей нашей страны. Здесь столько спортивных объектов, столько провели соревнований самого высокого уровня! И наследие той же Универсиады, Игр БРИКС помогает. Приятно быть в этой гуще событий.

– Насколько трудно сохранить интерес зрителей в таких видах спорта, как лёгкая атлетика, где люди привыкли болеть за «наших» против «не наших», но теперь из-за изоляции лишены этой возможности?
– Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я люблю лёгкую атлетику и наблюдаю за тем, что есть. Но мы и на наших соревнованиях видим серьёзную борьбу, высокие результаты. Порадовал спринт, противостояние Крылова с Ткаличем, хорошие прыжки Кнороз, плотные результаты в высоте, за ядром следила. Это всё восхищает, – сказала Чичерова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

