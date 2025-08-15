Николай Валуев: не знаю, есть ли вопросы спорта в повестке переговоров Путина и Трампа

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Николай Валуев поделился мнением о том, будут ли затронуты вопросы о возвращении российского спорта на международную арену во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске (США).

— На встрече Владимира Путина и Дональда Трампа могут быть затронуты вопросы возвращения российского спорта на международную арену?

— Я не знаю, что там у Трампа в голове, ей-богу. И не знаю, есть ли в повестке Владимира Путина вопросы спорта, — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, российские спортсмены были временно отстранены от выступлений на международной арене с февраля 2022 года. После этого отдельные федерации разрешили допустить российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе, при условии соблюдения определённых требований.