10-летняя Бодхана Шиванандан стала самой юной шахматисткой, обыгравшей гроссмейстера

10-летняя шахматистка Бодхана Шиванандан обыграла 60-летнего гроссмейстера Питера Уэллса в матче финального раунда чемпионата Великобритании в Ливерпуле. Она вошла в историю как самая юная шахматистка, когда-либо побеждавшая гроссмейстера.

«Британская сенсация Бодхана Шиванандан вошла в историю, став самой молодой шахматисткой, когда-либо обыгрывавшей гроссмейстера! Победа Шиванандан в возрасте 10 лет 5 месяцев 3 дней побила рекорд 2019 года, установленный американкой Кариссой Йип (10 лет, 11 месяцев 20 дней)» — написано в сообщении Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в посте в социальной сети.