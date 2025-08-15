10-летняя Бодхана Шиванандан стала самой юной шахматисткой, обыгравшей гроссмейстера
Поделиться
10-летняя шахматистка Бодхана Шиванандан обыграла 60-летнего гроссмейстера Питера Уэллса в матче финального раунда чемпионата Великобритании в Ливерпуле. Она вошла в историю как самая юная шахматистка, когда-либо побеждавшая гроссмейстера.
«Британская сенсация Бодхана Шиванандан вошла в историю, став самой молодой шахматисткой, когда-либо обыгрывавшей гроссмейстера! Победа Шиванандан в возрасте 10 лет 5 месяцев 3 дней побила рекорд 2019 года, установленный американкой Кариссой Йип (10 лет, 11 месяцев 20 дней)» — написано в сообщении Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в посте в социальной сети.
Комментарии
- 15 августа 2025
-
17:33
-
16:40
-
16:20
-
16:19
-
16:00
-
15:40
-
15:15
-
15:03
-
13:33
-
11:54
-
08:00
-
06:24
-
06:09
- 14 августа 2025
-
23:19
-
21:58
-
20:12
-
14:30
-
13:27
-
00:16
- 13 августа 2025
-
22:48
-
22:22
-
20:10
-
19:19
-
17:32
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
13:28
- 12 августа 2025
-
20:03
-
19:35