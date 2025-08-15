Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

10-летняя Бодхана Шиванандан стала самой юной шахматисткой, обыгравшей гроссмейстера

10-летняя Бодхана Шиванандан стала самой юной шахматисткой, обыгравшей гроссмейстера
Комментарии

10-летняя шахматистка Бодхана Шиванандан обыграла 60-летнего гроссмейстера Питера Уэллса в матче финального раунда чемпионата Великобритании в Ливерпуле. Она вошла в историю как самая юная шахматистка, когда-либо побеждавшая гроссмейстера.

«Британская сенсация Бодхана Шиванандан вошла в историю, став самой молодой шахматисткой, когда-либо обыгрывавшей гроссмейстера! Победа Шиванандан в возрасте 10 лет 5 месяцев 3 дней побила рекорд 2019 года, установленный американкой Кариссой Йип (10 лет, 11 месяцев 20 дней)» — написано в сообщении Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в посте в социальной сети.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android