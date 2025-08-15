Чемпион мира по снукеру Нил Робертсон вышел в финал Saudi Arabia Masters 2025

Чемпион мира 2010 года по снукеру австралиец Нил Робертсон вышел в финал турнира Saudi Arabia Masters 2025. В матче 1/2 финала он обыграл 29-го номера мирового рейтинга англичанина Эллиота Слессора со счётом 6:3.

В другом полуфинале встретятся семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан и его соотечественник Крис Вейклин, занимающий 16-строчку мирового рейтинга. Игра состоится сегодня, 15 августа, и начнётся не ранее 20:00 мск.

Турнир проходит в Джидде (Саудовская Аравия) с 8 по 16 августа. Призовой фонд соревнований составляет £ 2,302,000. Действующим чемпионом Saudi Arabia Masters является английский снукерист Джадд Трамп.