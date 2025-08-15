Скидки
Все российские каноисты получили визы и допуск для участия в чемпионате мира — 2025

Комментарии

Президент Федерации каноэ России Евгений Архипов сообщил, что все члены российской делегации каноистов получили визы и допуск для участия в чемпионате мира — 2025 в Италии.

«Спортсмены получили визы, отказов ни по кому нет, так что едем в том составе, который тренерский штаб посчитал оптимальным. Тренеров и специалистов также допустили, так что на западных спортивных коллег обиды не держим, за исключением общей ситуации», — приводит слова Архипова «Матч ТВ».

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ 2025 года состоится с 20 по 24 августа в Милане (Италия). Будет разыграно 24 комплекта наград (12 в гребле на байдарках и 12 – в гребле на каноэ) у мужчин и у женщин.

