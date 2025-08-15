Пловчиха Милана Степанова: исключили из спортивной гимнастики, потому что была полненькая

16-летняя российская пловчиха Милана Степанова рассказала, что перед тем, как уйти в плавание, занималась спортивной гимнастикой.

— Как вы начали свой путь в плавании?

— В пять лет меня отдали родители. До этого занималась спортивной гимнастикой, но меня оттуда исключили, потому что я была полненькая и выше сверстниц. Решили попробовать плавание. Я встретила своего наставника Елену Юрьевну Капецкую, она во мне что-то увидела и оставила.

Многие считали, что я не добьюсь результатов из-за лишнего веса. Сейчас такое уже не скажешь — я вытянулась, изменилась. Я влюбилась в плавание. Это 100% моя стихия. Получаю кайф, — приводит слова Степановой «РИА Новости Спорт».

Напомним, на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта Степанова стала обладательницей серебряной медали в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем.