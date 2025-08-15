Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пловчиха Милана Степанова: исключили из спортивной гимнастики, потому что была полненькая

Пловчиха Милана Степанова: исключили из спортивной гимнастики, потому что была полненькая
Аудио-версия:
Комментарии

16-летняя российская пловчиха Милана Степанова рассказала, что перед тем, как уйти в плавание, занималась спортивной гимнастикой.

— Как вы начали свой путь в плавании?
— В пять лет меня отдали родители. До этого занималась спортивной гимнастикой, но меня оттуда исключили, потому что я была полненькая и выше сверстниц. Решили попробовать плавание. Я встретила своего наставника Елену Юрьевну Капецкую, она во мне что-то увидела и оставила.
Многие считали, что я не добьюсь результатов из-за лишнего веса. Сейчас такое уже не скажешь — я вытянулась, изменилась. Я влюбилась в плавание. Это 100% моя стихия. Получаю кайф, — приводит слова Степановой «РИА Новости Спорт».

Напомним, на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта Степанова стала обладательницей серебряной медали в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем.

Материалы по теме
Степанова: обрадовалась, что выпала честь постоять за нашу команду
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android