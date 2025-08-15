Александр Власов пропустит «Вуэльту Испании» — 2025 из-за рождения дочери

Российский велогонщик команды Red Bull-Bora-Hansgrohe Александр Власов не примет участия в престижной многодневке «Вуэльта Испании» из-за рождения дочери.

— Ты не едешь на «Вуэльту Испании». Как давно принято это решение и почему?

— Принято довольно давно, как только стало понятно, что в эти сроки у меня родится ребёнок и нужно будет помогать супруге дома. 5 августа на свет появилась дочка, Валерия, так что всё по плану, — приводит слова Власова «Спорт-экспресс».

Ранее 29-летний Власов занял 21-е место в генеральной классификации супермногодневки «Тур де Франс» — 2025.

«Вуэльта Испании» состоится с 23 августа по 14 сентября. Гонка пройдёт по дорогам Испании, Франции, Андорры и Италии. Старт будет дан в Венария-Реале (Пьемонт, Италия), а завершится в Мадриде.