Ронни О'Салливан победил Криса Вейклина в полуфинале Saudi Arabia Masters 2025

Комментарии

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан вышел в финал турнира Saudi Arabia Masters 2025. В матче 1/2 финала он одолел 16-го номера мирового рейтинга соотечественника Криса Вейклина со счётом 6:3.

В матче за титул на «Мастерсе» в Саудовской Аравии О'Салливан сыграет с чемпионом мира 2010 года Нилом Робертсоном. Австралийский снукерист в своём полуфинале победил англичанина Эллиота Слессора – 6:3.

Турнир проходит в Джидде (Саудовская Аравия) с 8 по 16 августа. Призовой фонд соревнований составляет £ 2 302 000. Действующим чемпионом Saudi Arabia Masters является английский снукерист Джадд Трамп.

