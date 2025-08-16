Скидки
Российская легкоатлетка Анастасия Кретова подписала контракт с университетом Канзаса в США

Российская легкоатлетка Анастасия Кретова, на национальных соревнованиях представлявшая Челябинскую область, подписала контракт с университетом штата Канзас (США).

«Официально «Дикая кошка»! Добро пожаловать в Кей-Стейт», — сообщается на официальной странице университета в социальных сетях.

Кретова специализируется в беге на 400 м, на прошедшем первенстве России (до 20 лет) она стала бронзовой медалисткой, преодолев дистанцию за 54,06 секунды. Теперь она будет выступать за университет Канзаса на чемпионате NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта США).

Ранее бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко одержала победу в первом дивизионе летнего чемпионата NCAA в прыжках в высоту.

