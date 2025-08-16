О'Салливан сделал два максимальных брейка за матч. Это второй случай в истории снукера

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан сделал два максимальных брейка в одном матче. Это второй случай в истории снукера, когда игроку удалось сделать два максимума за одну игру.

В пятницу, 15 августа, О'Салливан в полуфинале турнира Saudi Arabia Masters 2025 обыграл 16-го номера мирового рейтинга соотечественника Криса Вейклина со счётом 6:3. В первом же фрейме матча Ронни сделал 16-й максимальный брейк в своей карьере. До этого О'Салливан не делал максимумы с 17 октября 2018 года. Первая полусессия завершилась со счётом 3:1 в пользу Ракеты, однако после перерыва Крису удалось взять два фрейма и сравнять счёт — 3:3. В седьмом фрейме Ронни сделал второй максимум в матче и 17-й в карьере, больше Ракета не отдал Вейклину ни фрейма.

Отметим, что первым в истории снукера сделал два максимума за матч Джексон Пейдж. Это произошло в квалификации чемпионата мира — 2025, где он встречался с Алланом Тейлором. Отметим, что Джексон сделал два максимума в двух сессиях, то есть в разные дни, О'Салливан же добился двух максимумов в один день.

В матче за титул на «Мастерсе» в Саудовской Аравии О'Салливан сыграет с чемпионом мира 2010 года Нилом Робертсоном. Австралийский снукерист в своём полуфинале победил англичанина Эллиота Слессора – 6:3.