Стало известно, сколько заработал О'Салливан за два максимальных брейка в одном матче

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан получит бонус в размере £ 147 тыс. за два максимальных брейка в матче с соотечественником Крисом Вейклином (6:3). Это второй случай в истории снукера, когда игроку удалось сделать два максимума за одну игру.

Отметим, что этот бонус получает игрок, сделавший два максимума на мейджорах (три классических турнира «Тройной короны» и как раз «Мастерс» в Саудовской Аравии). Кроме того, Ронни получит две трети от бонуса в размере £ 50 тыс. за максимум на этом турнире, а оставшаяся треть достанется Тепчайе Ун-Нуху, сделавшему максимум несколько дней назад.

В матче за титул на «Мастерсе» в Саудовской Аравии О'Салливан сыграет с чемпионом мира 2010 года Нилом Робертсоном. Австралийский снукерист в своём полуфинале победил англичанина Эллиота Слессора – 6:3.