Ронни О'Салливан стал самым возрастным автором максимального брейка в истории снукера

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан стал самым возрастным автором максимального брейка в истории (49 лет 253 дня). Он сделал два максимальных брейка в матче с соотечественником Крисом Вейклином (6:3) в полуфинале турнира Saudi Arabia Masters 2025.

О'Салливан превзошёл достижение шотландского снукериста Джона Хиггинса, совершившего максимальный брейк в возрасте 48 лет и 268 дней (в матче Championship League против китайца Фаня Чжэнъи — февраль, 2024).

В матче за титул на «Мастерсе» в Саудовской Аравии О'Салливан сыграет с чемпионом мира 2010 года Нилом Робертсоном. Австралийский снукерист в своём полуфинале победил англичанина Эллиота Слессора – 6:3.