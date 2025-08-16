Скидки
«Никогда не играл так хорошо в одном матче». Ронни О'Салливан — о победе над Вейклином

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан прокомментировал победу над соотечественником Крисом Вейклином (6:3) в полуфинале турнира Saudi Arabia Masters 2025.

«Это просто безумие, я никогда раньше не играл так хорошо в одном матче. На тренировках я впервые за два года чувствую себя хорошо, но перенести это за игровой стол — совсем другое дело. Нужно найти свою игру, свой кьюинг (владение кием. — Прим. «Чемпионата») и настроиться на игру ментально. Я ощущал такой настрой вчера против Кайрена Уилсона и постарался принести его и в сегодняшний матч.

Во время второго максимального брейка было несколько очень хороших выходов, которые мне нужно было сделать точно. Чёрный после 15-го красного был непростым, мне надо было избежать попадания в розовый. Но всё получилось, это был довольно хороший брейк», — приводит слова О'Салливана World Snooker Tour.

В матче за титул на «Мастерсе» в Саудовской Аравии О'Салливан сыграет с чемпионом мира 2010 года Нилом Робертсоном.

