О'Салливан высказался о предстоящем финале с Робертсоном на турнире в Саудовской Аравии

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан поделился ожиданиями от предстоящего финального матча с австралийцем Нилом Робертсоном на турнире Saudi Arabia Masters 2025.

«С Нилом будет непросто, он потрясающий игрок, и на протяжении многих лет мы с ним хорошо играли. В моём возрасте я уже проигрываю некоторым фантастическим игрокам. Я не буду выигрывать так, как раньше, фаворитами турниров будут Кайрен Уилсон, Джадд Трамп и Чжао Синьтун. Но если я буду хорошо играть, у меня есть шанс», — приводит слова О'Салливана World Snooker Tour.

Финальный матч турнира в Саудовской Аравии состоится сегодня, 16 августа, и начнётся в 13:30 мск.