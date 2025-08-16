Скидки
«Я её оберегал не для американцев». Тренер бегуньи Кретовой отреагировал на контракт в США

Андрей Трегубов, личный тренер российской легкоатлетки Анастасии Кретовой, поделился эмоциями после новости о заключении контракта между его подопечной и университетом штата Канзас в США.

«Если сказать, что я разочарован решением Анастасии переехать в США, то это не сказать ничего, у меня нет слов. Хотя год назад у меня с ней уже был разговор на эту тему и я пытался до неё донести, что лучше тренироваться здесь, но, получается, не смог найти нужных слов.

Настя в понедельник уезжает, утром перед отъездом мы с ней встретимся. Конечно, мы будем продолжать и дальше общаться. Я с ней 10 лет работал, она ко мне пришла ещё маленькой девочкой. И как только она выполнила норматив мастера спорта, как только мы пришли к тому, с чего можно по-настоящему начинать, Анастасия решила уехать. Я её оберегал от излишних нагрузок не для американцев, а чтобы продуктивно в дальнейшем работать с ней и достигать результата.

Когда она в этом году стала третьей на первенстве России на 400-метровке, то проиграла только по своей глупости, разница всего в 0,3 секунды была. Там много недоработок было, это точно не её предел», — приводит слова Трегубова ТАСС.

Кретова специализируется в беге на 400 м, на прошедшем первенстве России (до 20 лет) она стала бронзовой медалисткой, преодолев дистанцию за 54,06 секунды. Теперь она будет выступать за университет Канзаса на чемпионате NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта США).

