«Абсолютный зверь на сукне». Аллен отреагировал на два максимальных брейка О'Салливана

«Абсолютный зверь на сукне». Аллен отреагировал на два максимальных брейка О'Салливана
Четвёртый номер мирового рейтинга английский снукерист Марк Аллен высказался по поводу двух максимальных брейков в одном матче соотечественника Ронни О'Салливана. Это второй случай в истории снукера, когда игроку удалось сделать два максимума за одну игру.

«Величайший из всех времён. Абсолютный зверь на сукне», — приводит слова Аллена Eurosport.

Напомним, семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан сделал два максимальных брейка в полуфинальном матче с англичанином Крисом Вейклином (6:3) на турнире Saudi Arabia Masters 2025.

В эти минуты проходит матч за титул чемпиона «Мастерса» в Саудовской Аравии между О'Салливаном и австралийцем Нилом Робертсоном. На момент выхода новости счёт 6:2 в пользу представителя Зелёного континента.

Ронни О’Салливан переписал историю снукера за один вечер. Таких чудес от него не ждали!
Ронни О’Салливан переписал историю снукера за один вечер. Таких чудес от него не ждали!
