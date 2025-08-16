«Абсолютный зверь на сукне». Аллен отреагировал на два максимальных брейка О'Салливана

Четвёртый номер мирового рейтинга английский снукерист Марк Аллен высказался по поводу двух максимальных брейков в одном матче соотечественника Ронни О'Салливана. Это второй случай в истории снукера, когда игроку удалось сделать два максимума за одну игру.

«Величайший из всех времён. Абсолютный зверь на сукне», — приводит слова Аллена Eurosport.

Напомним, семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан сделал два максимальных брейка в полуфинальном матче с англичанином Крисом Вейклином (6:3) на турнире Saudi Arabia Masters 2025.

В эти минуты проходит матч за титул чемпиона «Мастерса» в Саудовской Аравии между О'Салливаном и австралийцем Нилом Робертсоном. На момент выхода новости счёт 6:2 в пользу представителя Зелёного континента.